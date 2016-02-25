Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Краснодар» крупно уступил «Спарте»

    В матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своем поле проиграл пражской "Спарте". Чехам удалось провести в ворота Андрея Диканя три безответных гола. Таким, образом "быки" проиграли в двухматчевом противостоянии с общим счетом (0:4) и вылетели из турнира.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Краснодар (Россия) – Спарта (Чехия) – 0:3 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Маречек, 51; 0:2 – Фрыдек, 57; 0:3 – Фатай, 70.

    Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин, Каборе, Ахмедов, Перейра (Вандерсон, 62), Смолов (Торбинский, 75), Мамаев (Жоаозиньо, 62), Ари.

    Спарта: Бичик, Намойнесу, Брабец, Голек, Загустел, Ваха, Маречек (Матейовски, 79), Дочкал (Конате, 84), Фридек, Крейчи, Фатай (Юлиш, 76).

    Предупреждения: Каборе, 23; Маречек, 41; Перейра, 45; Фатай, 64; Смолов, 72.

    Удаление: Каборе, 68.

    Судья: Стефан Юханнессон

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2016 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 28 февраля 2016, 20:18

      Калешина и Петрова нах..й из команды! Два бракодела!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      сканер 26 февраля 2016, 21:03

      надо признать,что уровень физ.подготовки у клубов вчера была на нуле,ведь 2й тайм оба клуба провалили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 26 февраля 2016, 10:16

      Магнит порадовал)))) Зениту удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 26 февраля 2016, 09:21

      Зачем вся эта показная борьба за путёвки в Евролигу если оказавшись там демонстрируют полное безразличие и к футболу и к болельщикам -да и к стране тоже. Надо зарплату этим игрунам очень резко убавить -а то в башке одни баксы и машины по 10-15млн- вон Тарасику штраф-25млн -а ему до известного места.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Russianrfs 26 февраля 2016, 06:03

      Пять игр и один гол....BINGO

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 26 февраля 2016, 00:44

      Дебилы!Всех на Колыму!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 февраля 2016, 00:26

      Зачем вы грызётесь? Глоры вы. Прийдите на стадион и выскажитесь. Диванное войско

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      capuchinetch2 25 февраля 2016, 23:41

      Снова мы без европы. Как в басне у Крылова - как ни меняйтесь (сезонами) не будет толка. И зачем весь этот сыр-бор нужен был с переходом на осень-весна? Не там надо было искать и не ломать, что было построено за 70 лет. Надо было менять систему управления и игроков воспитывать не на миллионных контрактах, а на уважении к клубу, к стране. Ээээх.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Лыков > capuchinetch2 26 февраля 2016, 00:16

      Переход на осень весна не может повлиять на качество игры

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      Swamp_07 25 февраля 2016, 23:14

      Из двух сегодняшних игр запомнились только Самедов и Ари, которые что то хотели и могли! А в остальном был черный четверг! Одна весенняя надежда это Зенит.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 25 февраля 2016, 23:14

      Краснодар ГАВНО!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > RiddlerRiddler 25 февраля 2016, 23:54

      Краснодар показал абсолютно беззубую игру!!!Они выходили уже как-будто прошли дальше и играли как будто перед ними команда школьников!!1В итоге заслуженно просрали 0:3!!!И ненадо обзываться***

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11