Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перейра: «Локомотив» смотрелся хорошо, но «Фенербахче» заслуженно прошел дальше»

    Главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра прокомментировал результат ответного матча своей команды против московского "Локомотива" (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что первая встреча этих команд в Стамбуле закончилась победой турков со счетом (2:0).

    "Матч оказался очень сложным. Если сравнить с первой игрой, то "Локомотив" пошел атаковать нас, взял на себя риск. Мы хотели этим воспользоваться, но "Локомотив" смотрелся лучше. Если до первого гола был баланс, то после мы потеряли уверенность и с большими вопросами в голове вышли на второй тайм. Обе команды смотрелись очень хорошо, но я думаю, что мы заслуженно вышли в следующий раунд, несмотря, повторюсь, на очень хороший футбол "Локомотива", - заявил Перейра.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2016 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11