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    Черевченко: «Локомотив» во всех компонентах переиграл «Фенербахче»

    Главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко поделился своими первыми впечатлениями от игры своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Железнодорожники сыграли вничью (1:1) и покинули текущий розыгрыш турнира.

    "Я считаю, что сегодня мы во всех компонентах переиграли соперника, просто нам не очень везло. Реализуй команда свои моменты во втором тайме - могли проходить дальше. А так, поздравляю "Фенербахче" с выходом в следующую стадию.

    Почему на острие сегодня играл Миранчук? У Шкулетича была микротравма, поэтому не поставили его в состав. Миранчук оставил неплохое впечатление от игры в линии атаки на сборах, поэтому сделали ставку на него. Будем ли и дальше его ставить на острие? Ну у нас появился еще один исполнитель в линию атаки", - передает слова Черевченко корреспондент "Бомбардира" Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 21:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 26 февраля 2016, 15:46

      Самедыч то не справляется....

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 26 февраля 2016, 15:46

      Ага....переиграл, перемудрил, перенервничал и тд. Нахера было Ниаса продавать!?!?!?! Если он тянул всю команду...? Прощай локо..... Не долго тебе осталось быть в лидерах, участь Динамо тебя ждет...

      0
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 26 февраля 2016, 00:45

      А че тогда турки прошли???

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 25 февраля 2016, 23:16

      А в футболе везет всегда сильнейшим! Старались это да,только в ЛЕ этого явно недостаточно!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 февраля 2016, 21:56

      Молодцы!Старались!Сыграли намного лучше чем в Турции...жаль не прошли дальше.

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