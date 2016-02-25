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    Бышовец: «Краснодар» может не только бороться за выход в следующий этап, но и ставить задачи выше»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях от матча 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и пражской "Спартой". Напомним, что в первом матче подопечные Олега Кононова проиграли чехам со счетом (0:1).

    "В первом матче "Краснодар" не смог проявить свои лучшие качества. У команды есть достаточный потенциал, чтобы бороться не только за выход в следующий этап, но и ставить задачи выше. Клубу не удалось показать себя в контратаках, и в этом была основная проблема россиян на выезде. К сожалению, "Краснодар", имея свой стиль и достаточное количество сильных игроков, не сумел реализовать свое преимущество.

    Ответная игра для команды не будет просто матчем престижа, это будет борьба за реальные возможности в этом розыгрыше Лиги Европы. Игроки являются весьма квалифицированными, и они приобрели хороший опыт. К тому же есть преимущество собственного поля.

    Однако нельзя недооценивать "Спарту" и не стоит ориентироваться на матч в гостях. Эта команда также может преподнести сюрпризы, ее и вовсе устраивает ничейный результат. Поэтому российскому клубу нужна только победа, а атакующего потенциала у "Краснодара" достаточно. Думаю, встреча завершится с разницей в два мяча в пользу российской команды", - сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 19:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 25 февраля 2016, 23:17

      Хреновым экспертом оказался Бышовец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 февраля 2016, 23:09

      Всё выше и выше и выше...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 25 февраля 2016, 23:08

      Бышовец: «Сделайте меня главным тренером "Барселоны" и я взъебу всех!!!»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      zepp61 25 февраля 2016, 22:43

      Бышовец просто ясновидящий!!! Настоящий специалист!! Там вроде уже в три мяча разница!!

      -2
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