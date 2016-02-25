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    Бышовец: «У «Локомотива» ситуация сложнее, чем у «Краснодара»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч 1/16 Лиги Европы между "Локомотивом" и "Фенербахче".

    "У "Локомотива" в Лиге Европы ситуация сложнее, чем у "Краснодара". Отыграть два мяча возможно лишь при условии, что соперники недооценят "железнодорожников". Тем не менее у меня есть ощущение того, что шансы можно реализовать, если команда перестроится в центре. Надо взять инициативу в свои руки и давить с первых минут.

    Проход "Локомотива" в 1/8 финала Лиги Европы будет зависеть от того, насколько главному тренеру удастся раскрыть внутренние резервы. Важна уверенность игроков в том, что они смогут победить. Думаю, в матче с "Фенербахче" все решится в концовке или даже в дополнительное время", - сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 15:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 25 февраля 2016, 19:42

      Кэп)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 февраля 2016, 15:44

      Вай вай вай-какая глубокая мысль.

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