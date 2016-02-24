Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Я часто говорю игрокам о возбуждении»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда" рассказал о том, какого настроения он требует от игроков.

    "Я не был великим футболистом, как вы знаете, но когда я играл на переполненных стадионах, я всегда отдавал все силы.

    Это плохой знак для "Манчестер Юнайтед". Думаю, что большинство игроков "Мидтьюлланда" будет в восторге от выездной игры на "Олд Траффорд", и для них этот матч может стать матчем всей жизни.

    Желание – это фантастическое слово. Я часто говорю своим игрокам о возбуждении", – сказал ван Гаал.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2016 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 24 февраля 2016, 22:23

      Лига Европы - уровень МЮ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > калач 24 февраля 2016, 22:53

      на счет этого Митьюланд готов с тобой поспорить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 24 февраля 2016, 20:53

      Сеалекс рекламируют постоянно для возбуждения, Ван Гаал, дай нужно не говорить, а действовать!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11