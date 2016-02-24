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    Кононов: «Встреча со «Спартой» - это матч-история»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов заявил, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" является историческим для его команды.

    "Завтра – самый важный матч для нас на международной арене. Это – матч-история, и от того, как мы его проведем, зависит то, какая история будет – положительная или отрицательная. Вся наша подготовка направлена именно на эту встречу. Мы неудачно отыграли в гостях, так что ответный матч будет носить вдвойне принципиальный характер. Поэтому, я думаю, все игроки готовы к этой встрече, понимая ее значимость. При наших болельщиках мы отдадим все силы ради достижения результата.

    Мы каждую игру настраиваемся на победу. У нас не было шапкозакидательского отношения в Праге. Да, игра не сложилась. Но у нас достаточно опытная команда. Нам нужна злость, направленная не только на общий результат, но и на каждого отдельного футболиста для достижения своей цели", - сказал Кононов.

    Напомним, что матч "Краснодар" - "Спарта" состоится 25 февраля. В первом матче краснодарцы уступили на выезде со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2016 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 19:33

      Удачи Краснодару!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 24 февраля 2016, 15:58

      Хватит болтать, пора выигрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!Удачи Быкам!!!!!!!!!!!!!

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