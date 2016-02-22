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    Агент Милевского: «В ближайшие дни Артем получит разрешение на работу»

    Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал ситуацию со своим подопечным и его новым клубом. Напомним, что недавно форвард подписал контракт с румынской "Конкордией".

    "Причина не в трансферном сертификате, футбольные бумаги уже оформлены. Дело в том, что клуб еще не сделал разрешение на работу. Кстати, не только Артему. Разрешения ждут еще два футболиста.

    Надеемся, в ближайшие дни все нормализуется. Тут ничего не зависит от меня или Артема. Это бюрократический момент", – подчеркнул Панков.

    Источник: Сегодня.ua

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    22.02.2016 06:38
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