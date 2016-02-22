Ван Гаал: «Соперники перестали нас бояться»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал смирился с тем, что соперники больше не боятся его команды.

"После неудач в двух последних матчах соперник не станет нас бояться. Мы должны заставить его делать это.

Свой первый матч у руля "Манчестер Юнайтед" я проиграл "Суонси Сити", но затем мы показали хороший результат по итогам сезона. И мы должны повторить это. Я объяснил игрокам, что мы больше не можем проигрывать", — сказал голландец.