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    Ван Гаал: «Соперники перестали нас бояться»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал смирился с тем, что соперники больше не боятся его команды.

    "После неудач в двух последних матчах соперник не станет нас бояться. Мы должны заставить его делать это.

    Свой первый матч у руля "Манчестер Юнайтед" я проиграл "Суонси Сити", но затем мы показали хороший результат по итогам сезона. И мы должны повторить это. Я объяснил игрокам, что мы больше не можем проигрывать", — сказал голландец.

    Источник: Goal.com

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    22.02.2016 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 февраля 2016, 23:28

      А ты погавкай на команду соперника,может хоть так заставишь их бояться.По другому у тебя уже не выйдет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 февраля 2016, 12:57

      Не,ну, раз он сказал,то чемпионство обеспечено:P

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