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    Смолов: «Мы чересчур торопились с развитием атаки»

    Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал о причинах поражения своей команды от "Спарты" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    "Не получилось забить. Мы чересчур торопились с развитием атаки, играли длинными мячами. Нужно было местами проконтролировать мяч. Сделать пас ради паса, чтобы успокоить игру. Это не получилось.

    Игра "Спарты" сюрпризом не стала. Команда хорошо играет в атаку и много сильных футболисты. Она хорошо играет при своих болельщиках. Могу сказать, что через неделю будет совершенно другая игра в нашем исполнении.

    Поле было немного тяжеловатое, вязкое. В Краснодаре будет поле более ровное и пригодное для нашего комбинационного футбола. Плюс наши болельщики поддержат и погонят вперед. 0:1 – это рабочий результат, который оставляет нам шансы", – сказал Смолов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.02.2016 01:52
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