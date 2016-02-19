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    Кононов: «Спарта» победила заслуженно»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов считает, что его команда закономерно уступила "Спарте" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    "Спарта" заслуженно победила. Отыграли не так хорошо. Можно сказать плохо. Отдали инициативу сопернику и не создавали моменты. Игра не ладилась. Сложно говорить почему. На сборах играли агрессивно, а сегодня этого не было. Есть второй матч, должны исправить ошибку. Сегодня мы уступили в игре в середине поля. Не было активности нападающих", - сказал Кононов.

    Напомним, что ответный матч "Краснодар" - "Спарта" состоится 25 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:36

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