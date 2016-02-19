Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кэррик: «Манчестер Юнайтед» может все исправить в ответном матче»

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда" (1:2).

    "Наша игра просто неприемлема. Мы были недостаточно хороши. Наша игра была далека от идеала. Большую часть проблем мы создали себе сами. Мы должны были побеждать, но теперь разочарованы. Впрочем, мы можем все исправить в ответном матче. Это будет нелегко, но дома мы можем добиться приемлемого результата и пройти в следующий раунд", – сказал Кэррик.

    Ответный матч "Манчестер Юнайтед" - "Мидтьюлланд" состоится 25 февраля.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:37

      К сожалению, так и будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11