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    Ван Гаал: «Я приехал в Англию побеждать»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал признался, что прибыл в Англию для того, чтобы выиграть один из местных трофеев.

    "Я бы хотел одержать победу в Кубке Англии. На моем счету уже есть победа в Кубке УЕФА, поэтому хотелось бы выиграть титул в Англии. Именно за этим я приехал сюда. Я хочу сделать "Манчестер Юнайтед" чемпионом либо привести их к другому титулу.

    При этом, я понимаю, что для "МЮ" гораздо важнее выиграть Лигу Европы, потому что эта победа позволит клубу сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - признался ван Гаал.

    Напомним, что уже в феврале "Манчестер Юнайтед" может возглавить Жозе Моуриньо.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.02.2016 07:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +117

      Marchen 18 февраля 2016, 14:44

      столько слов про победу в ЛЕ, а сольют в первом же матче!
      оглянитесь с кем биться за этот трофей, шансов с такой игрой нет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 14:40

      Ага, ждём.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 февраля 2016, 13:11

      А почему тогда не побеждаешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      RedArmyMU 18 февраля 2016, 11:04

      Юморист бледь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 февраля 2016, 10:05

      Всех победил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 18 февраля 2016, 08:48

      Иди в Томь побеждай! Или в брянское Динамо! С Карпиным зарубаться будешь! Побеждатель хренов!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > denis_klevtsoff 18 февраля 2016, 14:43

      Ты хоть в курсе где Брянск, а где Армавир?

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