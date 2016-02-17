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    Руни не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Мидтьюлландом»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтейд" Луи ван Гаал определился с заявкой на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Мидтьюлландом".

    В нее не попал капитан манкунианцев Уэйн Руни, которому ван Гаал решил предоставить отдых. Также матч пропустит защитник Маттео Дармиан из-за повреждения плеча.

    Полностью заявка на матч выглядит так: Де Хеа, Ромеро, Лав, Макнейр, Смоллинг, Блинд, Пул, Райли, Каррик, Эррера, Шнейдерлен, Лингард, Перейра, Вейр, Мата, Депай, Марсьяль, Кин.

    Напомним, что матч "Мидтьюлланд" - "Манчестер Юнайтед" состоится 18 февраля.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    17.02.2016 14:36
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