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    Гилерме: «Жаль, что в РФПЛ полные трибуны – это редкость»

    Вратарь "Локомотива" Гилерме поделился впечатлениями после первого матча 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

    – Мы привыкли играть от обороны и не смогли добиться результата, потому что не хватало контратак. "Фенербахче" же много навешивал в штрафную, и именно это помогло им забить оба гола. Я думаю, у нас есть возможность выиграть в Москве с не меньшим счетом.

    – Твои сейвы оставили нам шанс на выход в 1/8 финала. Считаешь себя героем матча?

    – Героем? Нет, но я старался!

    – Тяжело было после товарищеских матчей перестроиться сразу на пятидесятитысячный стадион?

    – Конечно. Игры на сборах и официальные матчи, тем более в Лиге Европы – это разные вещи. Но с другой стороны, у нас было время хорошо подготовиться физически.

    – Давление со стороны трибун чувствовалось?

    – Играть при полном стадионе – огромное удовольствие. Жаль, что в чемпионате России это редкость, – сказал Гилерме.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.02.2016 00:10
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