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    Лига Европы. «Фенербахче» обыграл «Локомотив»

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" отправил в ворота "Локомотива" два безответных мяча, автором которых стал Соуза.

    Ответная встреча этих соперников состоится 25 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Фенербахче (Турция) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Соуза, 18; 2:0 – Соуза, 72.

    Фенербахче: Фабиано, Кьяер, Алвеш, Генюл, Топал, Соуза (Кадлец, 84), Туфан, Шен (Потук, 78), Эркин, ван Перси (Фернандао, 77), Нани.

    Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Дюрица, Янбаев, Денисов, Касаев (Майкон, 62; Михалик, 75), Фернандеш, Самедов, Тарасов, Ндинга, Шкулетич (Миранчук, 80).

    Предупреждения: Тарасов, 45+1; Михалик, 85; Кадлец, 90+1.

    Судья: Мартин Стрембергсон

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2016 21:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 февраля 2016, 23:20

      Паровозу пару не хватило. Дома будет та же картина. Энтузиазма - НОЛЬ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9

      atnazak 16 февраля 2016, 23:04

      Точные прогнозы и не только на www.safe-bet.info

      -1
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 16 февраля 2016, 22:59

      Локо ниочем...

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 16 февраля 2016, 22:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Результат, конечно, печальный, но с игрой не всё так плохо, даже в атаке.

      -4
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Измайловский Кочегар 17 февраля 2016, 00:34

      В каком смысле не так плохо? Игры у Локо нет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 16 февраля 2016, 22:54

      Ждем продолжения от Зенитки(((

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 16 февраля 2016, 22:52

      Все по делу!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 16 февраля 2016, 22:50

      По зиме-весне наши всегда хуёво играют, при любой системе, удивляться нечему....

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 февраля 2016, 22:31

      Не ожидал... Бегали, как на тренировке. Интересно, самим не стыдно-то? Конечно же, будем надеяться на реванш, но осадочек остался...

      2
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 16 февраля 2016, 22:17

      Что это вообще было? Это точно Локомотив? Инвалиды просто а не футболисты были на поле

      5
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      Рейтинг: +759

      sevsor > anjaneri 16 февраля 2016, 23:41

      Думаю, что не должны настоящие профессионалы, ни ссать, ни накладывать в штаны за такое бабло, которое получают(( Должны сражаться и помнить, что на них смотрит вся Россия!

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 16 февраля 2016, 22:15

      Противно было смотреть, как наши бараноголово-козлоногие миллионеры показывают безвольную и беззубую игру(( Вот уж кому за державу не обидно((

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