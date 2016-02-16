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    Турецкие фанаты забросали автобус болельщиков «Локомотива» камнями

    Турецкие болельщики забросали камнями автобус с фанатами "Локомотива" перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Об этом рассказал директор "Локомотива" по работе с болельщиками Алексей Ерунов.

    "Действительно, возле самого стадиона произошел небольшой инцидент. Турецкие фанаты недолго бросали камни в автобус с болельщиками "Локомотива", но полиция сразу применила меры и остановила их. Пострадавших нет, все нормально.

    Сейчас половина болельщиков "Локо" уже находится на стадионе, а вторая часть подъезжает к арене. Будем надеяться, что все пройдет спокойно", – сказал Ерунов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2016 19:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 16 февраля 2016, 22:10

      Надо всем организоваться и дать им хороших п... лей!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 16 февраля 2016, 20:33

      Они в курсе, что в Москве им [цензура] за это будет.

      5
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      Рейтинг: +17

      markko 16 февраля 2016, 20:09

      Петухи турецкие! Сами же приедут ублюдки

      0
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