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Marca: Испания может пропустить Евро-2016

16 февраля 2016, 18:40
8

Королевская испанская футбольная федерация намерена ходатайствовать об исключении своей национальной команды из списка участников предстоящего чемпионата Европы, который состоится во Франции летом текущего года.

Дело в том, что президент организации Анхель Мария Вильяр подозревается в причастности к проведению незаконных платежей на счета двух неназванных испанских клубов.

По информации источника, организация будет требовать дисквалификации сборной, если в отношении Вильяра откроют дело. На сегодняшний день два заместителя председателя федерации подписали письмо, в котором они обвиняют правительство Испании во вмешательство в дела ведомства, что запрещено по уставу ФИФА.

Источник: Football Espana
Чемпионат Европы Италия Испания
Комментарии (8)
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Inks
1455637298
Интересно, какие же это 2 клуба))
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Asbjorn
1455637334
Тогда чемпионами точно станут немцы
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liver2015
1455637513
барса и реал скорее всего
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ipkans
1455641756
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CSKA №1
1455645953
Барса и Реал!!!
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Рулон Обоев
1455647300
Путь в чемпионы для албанцев открыт.
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3ton
1455647955
друзья Переса )) левые пенальти и удаления теперь могут пропасть . сколько же липовых очков не досчитаются сливочные
Ответить
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