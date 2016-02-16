Marca: Испания может пропустить Евро-2016

Королевская испанская футбольная федерация намерена ходатайствовать об исключении своей национальной команды из списка участников предстоящего чемпионата Европы, который состоится во Франции летом текущего года.

Дело в том, что президент организации Анхель Мария Вильяр подозревается в причастности к проведению незаконных платежей на счета двух неназванных испанских клубов.

По информации источника, организация будет требовать дисквалификации сборной, если в отношении Вильяра откроют дело. На сегодняшний день два заместителя председателя федерации подписали письмо, в котором они обвиняют правительство Испании во вмешательство в дела ведомства, что запрещено по уставу ФИФА.