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    Боярский сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Зенит»

    Народный артист России Михаил Боярский верит в победу своей любимой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой". По мнению артиста, "Зенит" подходит к матчу с португальцами в оптимальном состоянии.

    – С нетерпением жду игры, давно не видел любимую команду в деле, соскучился по футболу, – сказал Боярский. – "Бенфика" достаточно сильный соперник, но тем приятнее будет наблюдать за матчем.

    – "Зенит", в отличие от соперника, в этом году официальных матчей не проводил.

    – Возможно, что это скажется на игре команды. Но уверен, тренерский штаб и футболисты прекрасно это понимают, и сделали все необходимое, чтобы подойти к сегодняшней встрече в оптимальном состоянии.

    – Какого футбола ждете от "Зенита"?

    – Того, который чемпион России демонстрировал осенью в Лиге чемпионов. Задав высокую планку, не стоит ее снижать.

    – Вряд ли стоит ждать появления с первых минут новичков?

    – Я бы не стал исключать их появления, все-таки все они достаточно высокого уровня и способны помочь команде уже сейчас.

    – Верите в победу "Зенита"?

    – Конечно! "Зенит" победит со счетом 2:1, а болельщики с хорошим настроением пойдут на "Петровский" на ответную встречу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2016 16:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +107

      Летов 16 февраля 2016, 19:29

      а если проиграет,опять розу ножками потопчешь??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 февраля 2016, 18:35

      Опа, Усатая Шляпа нарисовалась))
      Сколько раз говорил Мишаньке, что курить спайсы вредно.))
      Никак не бросит)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 16 февраля 2016, 17:58

      Верим в Зенит И Боярскому!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2016, 16:56

      Тысяча чертей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen > Asbjorn 16 февраля 2016, 17:11

      как раз их и ставил он наверно)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 16:29

      Прогноз-то сделал, а вот поставил ли на него?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 > мутко на кол!!! 16 февраля 2016, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И свою.И коня!Гы гы

      -6
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