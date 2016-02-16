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    Российских болельщиков в Стамбуле будет сопровождать турецкая полиция

    Болельщиков "Локомотива" до стадиона "Фенербахче" в Стамбуле будет сопровождать турецкая полиция. Напомним, что встреча 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Локомотивом" состоится сегодня, 16 февраля.

    Как сообщалось ранее, руководство турецкого клуба призвало своих болельщиков воздержаться от политических лозунгов на предстоящем матче.

    В свою очередь "Локомотив" взял в Турцию собственную службу безопасности, а также представителей МВД России.

    Источник: ТАСС

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    16.02.2016 15:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 16 февраля 2016, 16:14

      Не эти ли полицейские лупили наших ранее, очень сложно будет.

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 16:08

      А насколько служба безопасности Локо и представители МВД РФ правомочны в Турции?

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