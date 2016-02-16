Российских болельщиков в Стамбуле будет сопровождать турецкая полиция

Болельщиков "Локомотива" до стадиона "Фенербахче" в Стамбуле будет сопровождать турецкая полиция. Напомним, что встреча 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Локомотивом" состоится сегодня, 16 февраля.

Как сообщалось ранее, руководство турецкого клуба призвало своих болельщиков воздержаться от политических лозунгов на предстоящем матче.

В свою очередь "Локомотив" взял в Турцию собственную службу безопасности, а также представителей МВД России.