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    Карлос: «Реал» сильнее «Барселоны», в футболе нет места шоу»

    Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос выразил мнение, что "королевский" клуб на сегодняшний день сильнее "Барселоны".

    "Чемпионская гонка в Испании еще не завершена, так же как и борьба в Лиге чемпионов, ведь "Реал" есть "Реал".

    В "Барселоне" говорят только о трех игроках, в "Реале" же говорят о группе футболистов. "Реал" сильнее "Барселоны", в футболе нет места шоу.

    Что касается пенальти Месси, то если бы мы в "Реале" исполнили такое, это было бы неуважением к сопернику", – отметил Карлос в интервью Cadena Ser.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2016 14:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14

      Sashkas 16 февраля 2016, 19:32

      Совсем из ума выжил старый идиот. Говорить сейчас и вообще последние 10 лет, что Реал сильнее Барсы может только придурок или старый маразматик. Футбол который показывает Барса это театр, это космос. Реал и близко не стоял

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 февраля 2016, 18:28

      и еще...)...почему ребята из барсы решили исполнить такой пенальти... у месси следующий гол должен быть юбилейным..300-м...если не ошибаюсь...поэтому не захотел скорей всего забивать его с пенальти)

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 февраля 2016, 18:15

      кристина никогда не сделает такой пенальти..по той простой причине... что его жаба задушит если не запишут гол на его счет..а ребята из барсы всегда готовы поделиться ...это одно...и второе....о какой командной игре в реале говорит карлос...в реале играет каждый за себя)..это одно из основных отличий этих двух команд

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 февраля 2016, 16:36

      бредит сам головой лежа на газоне вратарю мяч скидывал ,
      почему о 3 а иньеста ,пике ,арда и т.д.
      у реала тогда все говарят об 1 игроке КР7

      -2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 16 февраля 2016, 16:00

      Реал 4-2 Атлетик
      Барса 6-0 Атлетик

      Смиритесь.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 16 февраля 2016, 15:16

      В Барсе говорят о 3-х футболистах которые превосходят абсолютно весь состав Реала, а остальные если не лучше то по крайней мере не хуже любого игрока Реала... а Карлос конечно же будет нахваливать свое "болото"

      9
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2016, 14:59

      В конце сезона будет видно кто сильнее,и посмотрим еще как Реал заиграет,когда ему заявлять новых игроков запретят

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:43

      "Арбитр прекращает страдания "Райо Вальекано" (2:10). Мадридский "Реал" с удовольствием станцевал на костях соперника, который 70% игрового времени играл вдевятером." (Из он-лайн трансляции). Блин, кто бы говорил об уважении к сопернику, ага.

      5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:40

      "Роберто Карлос, став в 2011г. игроком махачкалинского «Анжи», получил в банке кредит на не менее чем €300 тыс.
      Футболист взял кредит без залогов и поручительства и перестал оплачивать проценты по нему, как только уехал из Российской Федерации.
      Юристы Ростова пробуют взыскать с Роберто Карлоса долг, но признают, что основной проблемой для суда является двойное гражданство Карлоса (бразильское и испанское — Ред.), а кроме этого то, что вся недвижимость футболиста оформлена не на него." (с)

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      Рейтинг: +28

      vklceo > Aztec58 16 февраля 2016, 14:55

      ты свечку держал?

      -3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > vklceo 16 февраля 2016, 15:47

      А при чем тут свечку держал или,тебе цитату приводят.

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