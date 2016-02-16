Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Батт возглавил академию «МЮ»

    41-летний Никки Батт возглавил академию "Манчестер Юнайтед". Сам он является воспитанником клуба и за период с 1992 по 2004 год он провел 387 матчей за клуб.

    "Получить эту должность - большая честь для меня. Как человек, который стал футболистом в молодежных командах "Юнайтед", я очень горд возглавить академию и работать над воспитанием будущих поколений игроков "МЮ".

    Цель? Она остается прежней - поставлять в первую команду подготовленных, универсальных игроков, которые будут понимать ответственность выступления за величайший в мире клуб", — сказал Батт.

    Напомним, что в составе "Манчестер Юнайтед" Батт выиграл шесть чемпионатов Англии, три Кубка Англии и Лигу чемпионов.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2016 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11