Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш: «Особые надежды возлагаю на ответную игру с «Бенфикой»

    Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш высказал свои мысли по поводу поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", который пройдет завтра в столице Португалии.

    "Бенфика" сыграла качественно в последнем матче, хоть и проиграла. Матч получится трудным. Нашим слабым местом считаю то, что пару месяцев мы оставались без игровой практики. Поэтому, особые надежды я связываю с ответной игрой.

    Возвращение в "Порту"? До конца сезона я связан контрактом с "Зенитом". Здесь меня все устраивает, не допускаю и мысли об этом", – сказа Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2016 22:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 февраля 2016, 08:15

      порвет Бенфика бомжей

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 февраля 2016, 23:13

      Значит ВБ к первой игре не готов!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11