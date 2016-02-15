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    Самолет с игроками «Зенита» попал в зону турбулентности перед посадкой в Лиссабоне

    "Зенит" прибыл в столицу Португалии на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой". Сообщается, что перед посадкой самолету с футболистами пришлось преодолеть зону турбулентности. Напомним, игра состоится завтра 16-го февраля. Начало в 22:45 (мск).

    Полный список футболистов, прилетевших в Лиссабон, выглядит так:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

    защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов, Илья Зуев;

    полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Олег Шатов, Данни, Маурисиу, Дмитрий Богаев, Вячеслав Зинков, Артур Юсупов, Юрий Жирков;

    нападающие: Халк, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов.

    Отметим, матч будет вынужден пропустить защитник Игорь Смольников, продолжающий послеоперационный курс восстановления. Тренировки игрока на сборе в Испании носили индивидуальный характер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.02.2016 19:31
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