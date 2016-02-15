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    Каряка: «Функционально «Бенфика» выглядит лучше «Зенита»

    Экс-полузащитник "Бенфики" Андрей Каряка прокомментировал предстоящий матч "Зенита" в рамках Лиги чемпионов.

    "Бенфика" в чемпионате проиграла последний матч "Порту", но едва ли это сильно скажется на матче с "Зенитом". Соперник нашей команды выйдет на поле с холодной головой. Функционально они сейчас по объективным причинам выглядят лучше. Питерцам в первую очередь стоит сосредоточиться на своей игре. Одно дело - проводить товарищеские встречи с не самыми сильными соперниками, другое - официальные", - сказал Каряка.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.02.2016 14:51
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 февраля 2016, 17:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      конец газовому пузырю

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