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    «Зенит» в гостевом матче с «Бенфикой» поддержат 800 человек

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика""Зенит" посетят приблизительно 800 болельщиков сине-бело-голубых, 600 из которых будут располагаться на секторе для гостей, а остальные будут наблюдать за игрой с центрального сектора. Отмечается, что билеты поклонники петербургской команды приобрели в городе на Неве, так как стадион в Лиссабоне не ведет продажу билетов для гостей.

    Напомним, встреча между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится в столице Португалии 16-го февраля в 22:45 (мск).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2016 00:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 февраля 2016, 09:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      местные бомжи

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 15 февраля 2016, 00:36

      Герои просто,при таком-то курсе валют

      1
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