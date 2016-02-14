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    Воронин: «С удивлением узнал, что Цымбаларю не установлен памятник»

    Экс-нападающий "Динамо" Андрей Воронин сообщил, что стал одним из инициаторов проведения матча в честь бывшего футболиста "Спартака" Ильи Цымбаларя, а также рассказал о подготовке к мероприятию.

    "Я встречался в Одессе с родственниками Ильи и с удивлением узнал, что спустя столько времени после его смерти даже памятник на могиле не установлен. Илья был великолепным футболистом, любимцем болельщиков. Мы поговорили с живущим сейчас в Испании одесситом Юрой Никифоровым, решили, что нужно провести матч памяти и помочь семье. Подключились к организации и другие друзья Цымбаларя из разных стран.

    Я был еще мальчиком, когда он уже блистал в "Черноморце" и даже несколько раз подавал мячи на матчах в Одессе, глядя на его игру — многому учился. Сыграть вместе с Цымбаларем мне не довелось, но по жизни мы были знакомы, конечно.

    Мы думали провести матч 17 июня в день рождения Ильи, но в это время — разгар чемпионата Европы и многие приглашенные ребята будут заняты. Поэтому матч пройдет 4 июня. Мы уже предварительно говорили со многими из тех, кто играл с Цымбаларем и уверен, что немало друзей Ильи приедут в это день в Одессу. Понятно, что существуют транспортные проблемы, особенно у тех, кто живет в России, но эти проблемы мы решим. Да, сейчас нет прямых рейсов, но можно прилететь через Кишинев, оттуда до Одессы совсем близко", - сказал Воронин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.02.2016 07:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 февраля 2016, 10:50

      а кто ему памятник поставит?...хорощий спортсмен нужен...когда он живой и здоровый... да ...футболисты..которые с ним дружили..играли вместе. могли бы организовать..но откуда у них деньги на памятник.....футболисты народ бедный...

      1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 14 февраля 2016, 10:30

      Илья был хорошим игроком и человеком, и память о нем пусть живет в сердцах истинных болельщиков, и поменьше слушать всяких чмырдяев!

      2
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 февраля 2016, 08:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      за что? он что 3раза чемпионат мира выиграл, или лигу чемпионов или золотой мяч получил? давайте всем памятники расставим!

      -11
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > bacardi023 14 февраля 2016, 10:03

      Памятник на могиле не установлен! Надгробная плита, она у всех есть, для этого не обязательно три раза чемпионат мира выигрывать.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > bacardi023 14 февраля 2016, 10:04

      Ты в курсе, что он умер вобще?

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > bacardi023 14 февраля 2016, 10:44

      Что ты за человек человек высказался от души а у тебя и на это желочь,,,А памятник на могиле а не в центре города,учись читать быдло больше про тебя нечего сказать

      1
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      Рейтинг: +87

      grain > bacardi023 14 февраля 2016, 17:27

      Многих чемпионов мира я и не вспомню, а вот игру Ильи я запомнил навсегда! Хоть и болею за Зенит!

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