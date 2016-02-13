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    Зидан: «Скорость Роналду важна для команды»

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 24-го тура Примеры против "Атлетика" (4:2).

    "Всегда случаются ошибки, над которыми нужно поработать, это меня не волнует. Мы готовы к матчу в среду. Сегодня самое главное, что мы выложились на поле полностью и победили. На протяжении 90 минут всегда бывают какие-нибудь трудности, но я счастлив", – сказал Зидан.

    Также наставник мадридцев прокомментировал игру некоторых своих подопечных.

    "Ковачич провел очень хороший матч, я доволен его выступлением. Я заменил его из-за усталости.

    Скорость Криштиану Роналду важна для команды, и сегодня он был очень хорош".

    Источник: Twitter

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    13.02.2016 21:10
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