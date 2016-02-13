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    Ван Гаал: «Лучший для нас способ попасть в Лигу чемпионов – это Лига Европы»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против "Сандерленда" (1:2).

    "Попасть в Лигу чемпионов теперь будет сложно, потому что в последних двух матчах мы потеряли пять очков – это слишком много. Мы должны выигрывать такие встречи, но не сделали этого и можем винить только себя. "Сандерленд" был агрессивнее нас, мы не смогли совладать с этой агрессией, как и не сумели взять мяч под контроль.

    Думаю, после сегодняшнего результата Лига Европы остается для нас лучшим способом попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Но и это будет не так просто, ведь там много очень хороших команд", – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    13.02.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      alladin13 13 февраля 2016, 19:18

      Это уже агония.

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