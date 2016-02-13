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    Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Ганновер» и другие результаты

    В поединках 21-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" минимально обыграла "Ганновер", "Вольфсбург" нанес поражение "Ингольштадту", "Штутгарт" уверенно победил "Герту", "Дармштадт" уступил "Байеру", а "Вердер" разделил очки с "Хоффенхаймом"

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

    Боруссия (Дортмунд) – Ганновер-96 – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мхитарян, 57.

    Вольфсбург – Ингольштадт – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дракслер, 29; 2:0 – Кнохе, 39.

    Штутгарт – Герта (Берлин) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сере Ди,51; 2:0 – Костич, 84.

    Вердер (Бремен) – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 10; 1:1 – Джилободжи, 13.

    Удаление: Крамарич, 77.

    Дармштадт – Байер (Леверкузен) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вагнер, 28; 1:1 – Сулу (автогол), 62; 1:2 – Брандт, 77.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 19:30
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