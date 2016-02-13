Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Ганновер» и другие результаты

В поединках 21-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" минимально обыграла "Ганновер", "Вольфсбург" нанес поражение "Ингольштадту", "Штутгарт" уверенно победил "Герту", "Дармштадт" уступил "Байеру", а "Вердер" разделил очки с "Хоффенхаймом"
Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур
Боруссия (Дортмунд) – Ганновер-96 – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мхитарян, 57.
Вольфсбург – Ингольштадт – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Дракслер, 29; 2:0 – Кнохе, 39.
Штутгарт – Герта (Берлин) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сере Ди,51; 2:0 – Костич, 84.
Вердер (Бремен) – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Крамарич, 10; 1:1 – Джилободжи, 13.
Удаление: Крамарич, 77.
Дармштадт – Байер (Леверкузен) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Вагнер, 28; 1:1 – Сулу (автогол), 62; 1:2 – Брандт, 77.