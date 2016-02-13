Погба попросил «Барселону» приобрести его

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба связался с руководством "Барселоны", и сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в этой команде.

Правда, в настоящее время трансферная стоимость футболиста составляет около 100 миллионов евро, что не вполне устраивает "Барселону". Сообщалось также, что интерес к футболисту проявляет "Реал", поскольку наставник команды Зинедин Зидан хотел бы поработать с соотечественником.