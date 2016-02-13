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    Погба попросил «Барселону» приобрести его

    Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба связался с руководством "Барселоны", и сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в этой команде.

    Правда, в настоящее время трансферная стоимость футболиста составляет около 100 миллионов евро, что не вполне устраивает "Барселону". Сообщалось также, что интерес к футболисту проявляет "Реал", поскольку наставник команды Зинедин Зидан хотел бы поработать с соотечественником.

    Источник: Sport.es

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    13.02.2016 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 13 февраля 2016, 17:37

      Я просто в шоке с этой ахинеи!!! Как вы себе это вообще представляете??? Поль звонит боссам барсе, и просит ну купите меня пожалуйста?))) вы в своём уме такое писать?!

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 13 февраля 2016, 16:11

      откуда вы только эту бредятину собираете

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > aimer1988 13 февраля 2016, 16:59

      Бред необходимо отличать от заблуждений или фантазий психически здоровых людей, ага.

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