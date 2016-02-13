Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дель Боске: «Барселоне» будет непросто в финале Кубка Испании»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске не верит в легкую победу "Барселоны" в финальном матче Кубка Испании, в котором соперником каталонцев будет "Севилья". По словам опытного специалиста, андалусийцы дадут бой чемпиону.

    "Барселона" в отличной форме, а "Севилья" доказала, что является нелeгким соперником, имеющим в своeм составе сильных футболистов и хорошего тренера. Так что они усложнят задачу "Барселоне", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что финал Кубка Испании состоится 21 мая.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2016 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      barabashka 23 апреля 2016, 11:16

      ставлю на Севилью. Им нужнее. Барса сосредоточится на ЛаЛиге и ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:32

      Надо же что-то сказать, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11