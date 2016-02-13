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    Тухель надеется удержать Гюндогана в Дортмунде

    Наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель надеется на то, что один из лидеров команды Илкай Гюндоган останется в Дортмунде по окончании нынешнего сезона. Как отметил главный тренер, в данный момент руководство клуба ведет переговоры с полузащитником сборной Германии.

    "Я бы хотел сказать, что Гюндоган останется в "Боруссии" до 2026 года, но это не так. Естественно, ведутся переговоры с игроком. Также и я беседую с ним. Мы боремся за него, и я думаю, что мы не лишены шансов удержать Илкая в "Боруссии". Гюндоган очень важен для нас. Но можно представить себе, что другие клубы также очень заинтересованы в его услугах", — цитирует Тухеля немецкая пресса.

    В нынешнем сезоне хавбек сыграл в чемпионате Германии 19 матчей, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.

    Источник: Bild

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    13.02.2016 07:39
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