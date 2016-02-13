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    Суарес: «Если я вернусь в Англию, то только в «Ливерпуль»

    Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, что он счастлив в каталонском клубе.

    "Если честно, то я не мог бы быть счастливее. Здесь все естественно, понимаете? Мы не сидим и не планируем все заранее. Все, что вы видите на поле, идет изнутри.

    Я знаю свои сильные стороны и достоинства партнеров по атаке, мы втроем просто играем ради блага команды. Мы понимаем, что Лео – лучший, и играем так, чтобы это приносило трофеи.

    В прошлом бывали случаи, когда некоторые игроки конфликтовали и спорили друг с другом, была некоторая зависть, и от этого страдала команда. Теперь этого нет", – сказал Суарес.

    Также футболист признался, что скучает по болельщикам "Ливерпуля", за который он выступал раньше.

    "Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но если я вернусь в Англию, то только для того, чтобы играть за "Ливерпуль", а не за любую другую команду. Я соскучился по болельщикам, атмосфера там невероятная.

    Каждый, кто играл в "Ливерпуле", знает, насколько важны болельщики. Они знают, что они в моем сердце".

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.02.2016 01:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Джамидин за МЮ 13 февраля 2016, 07:41

      Задолбал уже. Сотый раз читаю эту новость

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Джамидин за МЮ 13 февраля 2016, 11:55

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