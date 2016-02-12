Мини-футбол. Россия сыграет с Белоруссией в стыках на ЧМ-2016

В Белграде прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира 2016 года. Команды, занявшие первые места в группах в основном раунде, сыграют против команд, ставших вторыми. По итогам матчей плей-офф, которые пройдет 22 марта и 12 апреля, определятся семь представителей Европы на ЧМ-2016 в Колумбии.

Квалификация ЧМ-16. Этап плей-офф. Итоги жеребьевки

Словения - Испания

Словакия - Украина

Польша - Казахстан

Сербия - Португалия

Белоруссия - Россия

Голландия - Азербайджан

Венгрия - Италия

Первый матч сборная России проведет на выезде 22 марта, ответный поединок 12 апреля состоится в Тюмени.

Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России: "Сам формат решающего этапа отбора на чемпионат мира подразумевает большое напряжение для его участников. Матчи плей-офф - это особая атмосфера и особый настрой. Ожидаю непростых матчей против сборной Белоруссии. Также я уверен, что встреча двух стран, которые с первых дней уделяли самое пристальное внимание развитию мини-футбола, шли параллельными путями и являются давними друзьями, вызовет большой интерес среди болельщиков: как в Белоруссии, так и в России. С нетерпением ждем этих поединков!