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    Хави: «Вижу в Верратти и Дибале будущих игроков «Барселоны»

    Бывший полузащитник "Барселоны" Хави поделился своим мнением о том, какие игроки могли бы усилить состав сине-гранатовых.

    "Есть два игрока, игра которых мне очень нравится и я считаю, что у них барселонское ДНК. Я говорю о Марко Верратти и Пауло Дибале. Они великолепны. Они легко смогут адаптироваться в "Барселоне" за счет своего высокого уровня и стиля игры. Я вижу в них будущих игроков "Барселоны".

    Поль Погба? Он очень сильный футболист. Мне приходилось играть против него. Он еще очень сильно поможет своей национальной сборной, также как он помогает "Ювентусу". Но он не совсем подходит под игровой стиль "Барселоны", - заявил Хави.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2016 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 февраля 2016, 18:28

      На них ценники очень велики

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