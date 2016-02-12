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    Ван Гаал: «Все ополчаются против меня, никогда – против игроков»

    Голландский наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал признался, что его не устраивает выступление команды.

    "Я привык к критике. Мои выступления на пресс-конференция тоже могут спровоцировать. Я боролся с критикой с того самого момента, как стал тренером.

    Сейчас стресса не больше, чем обычно, так что я спокоен. Я спокоен, потому что я говорю так, что мои игроки всегда защищены. Все ополчаются против Луи ван Гаала, никогда против игроков – это преимущество моего стиля общения со СМИ.

    Нравится ли мне это? Нет. Я раздражаюсь. Меня это очень раздражает, и есть много людей, которые меня знают, и которые могут подтвердить, что я честный человек, который защищает то, что этого заслуживает и критикует проблемы. Глейзеры (владельцы клуба – прим. "Бомбардира") разочарованы, Эд Вурвард разочарован, и я разочарован, потому что мы все дальше от вершины таблицы", - сказал Ван Гаал.

    Источник: Express.co.uk

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    12.02.2016 06:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 12 февраля 2016, 10:55

      дай Гигзу пороботать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 12 февраля 2016, 10:29

      Капелло номер2

      0
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