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    Виллиан: «Челси» не хочет предлагать Терри новый контракт»

    Хавбек "Челси" Виллиан считает своего партнера по команде Джона Терри величайшим игроком в истории клуба. Как отметил бразилец, капитан не прочь подписать новый контракт с лондонцами, однако в руководстве клуба от этой идеи отказываются.

    "Думаю, Терри хотел бы остаться в "Челси" качестве игрока. По всей видимости, клуб не будет продлевать его контракт. Могу лишь пожелать удачи в его дальнейшей карьере. Безусловно, Терри - важный, а возможно и величайший игрок в истории "Челси". Для этого клуба он выиграл все", - сказал он.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2016 11:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:39

      Всё правильно, мавр уже сделал своё дело и пусть сваливает.

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