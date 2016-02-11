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    Игрок «Динамо»: «Манчестер Сити» фаворит только на бумаге»

    Нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес не считает "Манчестер Сити" фаворитом в противостоянии с его командой в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам бразильца, шансы у команд на выход в четвертьфинал примерно равны.

    "Это превосходно, что поединок смогут посетить зрители. Ожидаю большую игру, сложную, но интересную для "Динамо". "Манчестер Сити" сейчас фаворит противостояния, правда, только на бумаге. В составе "Манчестер Сити" играет бразилец Фернандиньо, я его достаточно давно знаю. Помню, раньше мы постоянно провоцировали друг друга на поле. "Манчестер Сити" ни разу не проходил стадию 1/8 финала Лиги чемпионов? Надеюсь, это останется их традицией!" — сказал бразилец.

    Источник: iSport.ua

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    11.02.2016 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:57

      Будем посмотреть, что окажется на деле.

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