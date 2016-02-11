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    Ракитич: «Мы хотели бы, чтобы финал прошел на самом большом стадионе»

    Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич ответил на вопрос о том, хотят ли каталонцы, чтобы финал Кубка Испании прошел на "Сантьяго Бернабеу". Напомним, сегодня "Барселона" сыграла вничью с "Валенсией" (1:1) и вышла в финал.

    "Мы бы хотели сыграть на самом большом стадионе, чтобы матч могло посмотреть максимально возможное количество болельщиков", – сказал Ракитич.

    Также футболист прокомментировал достижение "Барселоной" рекордной отметки в 29 матчей без поражений.

    "Рекорд, честно говоря, не был нашей целью. Наша цель – выиграть трофеи в конце сезона".

    Источник: Twitter

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    11.02.2016 01:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 11 февраля 2016, 11:34

      Тогда Вам в Северную Корею, самый большой стадион находится именно там ))

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