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    «Барселона» сыграет против «Валенсии» полурезервным составом

    "Барселона" определилась с составом на ответный полуфинальный поединок Кубка Испании против "Валенсии". Отметим, каталонцы решили обойтись в этой встрече без голкипера Клаудио Браво, защитников Жерара Пике, Даниэля Алвеса и Жорди Альбы, хавбеков Серхио Бускетса, Арды Турана, Андреса Иньесты и Хавьера Маскерано, а также форвардов Лионеля Месси и Неймара. Напомним, первым матч закончился разгромным поражением "Валенсии" со счетом 0:7.

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Жорди Масип;

    Защитники: Дуглас, Марк Бартра, Адриано, Томас Вермален, Жереми Матье;

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Роберто, Алеиш Видаль, Вилфрид Каптум, Серджи Сампер, Хуан Камара, Жерар Гумбау.

    Нападающие: Мунир Эль-Хаддади, Сандро Рамирес, Дани Ромера.

    Поединок между "Барселоной" и "Валенсией" состоится сегодня на стадионе "Месталья". Начало в 23.00 (мск).

    Источник: ФК «Барселона»

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    10.02.2016 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 февраля 2016, 17:05

      саурес где

      1
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      ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > Barsuk52 10 февраля 2016, 19:37

      Дааа, про суареса не слова(((

      0
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