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  • Клубам из России будут выплачивать по шесть тысяч за участие футболистов на чемпионате Европы-2016

Клубам из России будут выплачивать по шесть тысяч за участие футболистов на чемпионате Европы-2016

10 февраля 2016, 14:43
2

Российским клубам-участникам Ассоциации европейских клубов (ЕСА) будет выплачена компенсация за участие своих игроков на Евро-2016.

Вчера в Париже состоялось заседание генеральной ассамблеи ЕСА, в ходе которой объявили, каким образом будет происходить распределении средств между клубами за участие футболистов в отборочном цикле к Евро-2016 и в финальной стадии турнира.

"Одной из приятных новостей было то, что с этого сезона клубы, делегировавшие своих футболистов в национальные сборные, вне зависимости от этапа турнира, будут получать по четыре тысячи евро за каждый матч, проведенный игроком.

А уже в финальной части турнира – по шесть тысяч за каждый день пребывания игроков в расположении сборной, включая двухнедельный подготовительный цикл", – пояснил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Представителями России в ЕСА являются "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Рубин".

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Рубин Бабаев Роман
Комментарии (2)
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Barsuk52
1455107576
бешенные бабки
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Добрый Бобер
1455160138
"Зенит" даже Ко-корина не отобъёт.
Ответить
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