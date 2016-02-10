Клубам из России будут выплачивать по шесть тысяч за участие футболистов на чемпионате Европы-2016

Российским клубам-участникам Ассоциации европейских клубов (ЕСА) будет выплачена компенсация за участие своих игроков на Евро-2016.

Вчера в Париже состоялось заседание генеральной ассамблеи ЕСА, в ходе которой объявили, каким образом будет происходить распределении средств между клубами за участие футболистов в отборочном цикле к Евро-2016 и в финальной стадии турнира.

"Одной из приятных новостей было то, что с этого сезона клубы, делегировавшие своих футболистов в национальные сборные, вне зависимости от этапа турнира, будут получать по четыре тысячи евро за каждый матч, проведенный игроком.

А уже в финальной части турнира – по шесть тысяч за каждый день пребывания игроков в расположении сборной, включая двухнедельный подготовительный цикл", – пояснил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Представителями России в ЕСА являются "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив" и "Рубин".