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Мини-футбол. Сборная России - в полуфинале чемпионата Европы

10 февраля 2016, 11:28
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Сборная России уверенно обыграла Азербайджан (6:2) и оформила выход в полуфинал чемпионата Европы-2016.

В первом тайме наша команда забила дважды, чего пока не этом турнире не происходило. Сергей Абрамов на 6-й минуте красиво направил мяч в дальний угол после передачи из центра. Гол логично вытекал из стартового давления, которое оказывала сборная России. Но долго в лидерах удержаться не получилось.

Азербайджан, разыграв с центра, создал несколько подряд опасных моментов, особенно - после розыгрышей стандартов. Один из них и стал голевым: Аугусто с близкого расстояния затолкал мяч в сетку после паса из аута. Сделав ставку на контратаки, соперник не ошибся - по количеству точных ударов подопечные Тино Переса в первом тайме оказались впереди, а за счет аккуратной тактики выглядели не менее опасно, чем россияне.

На 14-й минуте наша команда забила вновь: хороший розыгрыш углового показали Шаяхметов и Сергеев: первый направил мяч в центр, где головой замкнул Ромуло. И вновь последовала волна атак азербайджанцев: с наилучшей стороны проявил себя Густаво, а в эпизоде, когда один на один вырвался Аугусто, нападающего подвела точность.

И вторая половина началась, было, ровно, но многое в этой игре определил фол Борисова на углу вратарской на 25-й минуте. Наши надежно разыграли штрафной, и Робиньо направил мяч в дальний угол. Азербайджан тут же выпустил пятого, но первая же атака захлебнулась: Густаво вбросил вперед на Абрамова, который выиграл дуэль в воздухе и защитников и поразил пустые ворота - 4:1.

Впрочем, не приходилось сомневаться, что в этом матче все закончится так просто. Азербайджан продолжил играть впятером и сначала Аугусто пробил в штангу, а затем из почти той же позиции забил. Началась долгая и весьма неприятная осада наших ворот. Соперник старался действовать агрессивно, не перекатывая мяч подолгу, а потому у наших ворот напряжение сохранялось постоянно.

На 38-й минуте Лима получил мяч на правом фланге и вместо ожидаемой передачи убрал Фарзалиева и пробил точно в ближний угол - 5:2. Этот мяч снял все вопросы о победителе матча и чуть позже тот же Лима подправил личную статистику, поразив ближний угол пустых ворот.

Россия - в полуфинале чемпионата Европы, где 11 февраля сыграет с Сербией.

Полуфиналы состоятся 11 февраля:

18:30 (местное время) Сербия - Россия

21:00 Испания - Казахстан

Чемпионат Европы. Четвертьфинал

Россия – Азербайджан – 6:2 (2:1)

Россия: Густаво – Давыдов, Эдер Лима, Переверзев, Робиньо, Абрамов, Лысков, Сергеев, Шаяхметов, Ромуло, Милованов.

Голы: 1:0 – Абрамов, 7. 1:1 – Аугусто, 8. 2:1 – Ромуло, 14. 3:1 – Эдер Лима, 24. 4:1 – Абрамов, 25. 4:2 – Аугусто, 28. 5:2 – Эдер Лима, 38. 6:2 – Эдер Лима, 39.

Предупреждения: Переверзев (1) – Амадеу (12), Эдуардо (21), Рафаэль (30).

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (1)
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апоголлл
1455098406
молодцы хоть по мини-футболу выигрывают в отличии от наших суперзвезд-бревен большого футбола
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