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    Азар может перейти в «Реал» за 25 миллионов

    "Реал" ведет переговоры по трансферу бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара.

    В данный момент клубы ведут переговоры, которые близки к завершению. Прошлым летом лондонцы оценивали бельгийца в 100 миллионов евро, но теперь готовы расстаться с ним за 25 миллионов.

    Такое снижение стоимости произошло из-за резкого регресса в игре футболиста. В нынешнем сезоне 25-летний Азар провел 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

    Источник: Goal.com

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    09.02.2016 20:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 февраля 2016, 09:14

      Да ну.. Перес так не лоханется. Он же может его за 70 взять, а за 25 - нет блеска и размаха..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 9 февраля 2016, 22:22

      Да ладно...не верю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 февраля 2016, 22:10

      За такие деньги и зенит бы мог за него побороться,накинуть сверху пару млн

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Igil777 9 февраля 2016, 21:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      25 слишком мало. Ну хотя бы минимум 40 лимонов

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 февраля 2016, 21:17

      Вот реальная цена Днозара! В Китай лучше продайте этого клоуна распиаренного, чтоб не видеть его бездарной игры....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 9 февраля 2016, 20:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он стоит минимум 50

      -5
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