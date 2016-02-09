Азар может перейти в «Реал» за 25 миллионов

"Реал" ведет переговоры по трансферу бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара.

В данный момент клубы ведут переговоры, которые близки к завершению. Прошлым летом лондонцы оценивали бельгийца в 100 миллионов евро, но теперь готовы расстаться с ним за 25 миллионов.

Такое снижение стоимости произошло из-за резкого регресса в игре футболиста. В нынешнем сезоне 25-летний Азар провел 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.