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    Манише: «Хотим дойти до финала «Кубка Легенд» и завоевать его»

    Экс-полузащитник "Динамо" Манише, приехавший в составе сборной Португалии на "Кубок Легенд", признался, что рассчитывает на победу в турнире.

    "Климат меня не пугает. Турнир – это же не регулярный чемпионат, так что все будет хорошо. Я не замерзну. И те четыре дня, которые мы проводим в тренировках, а потом в соревновании с игроками, которые уже стали мне друзьями, пролетают как один момент.

    Мы хотим дойти до финала и попытаться в первый раз выиграть "Кубок Легенд". Команда очень сильная в этом году, поэтому мы покажем наш лучший футбол. Даже индивидуальные трофеи зависят от командной работы. Если я смогу повторить свой рекорд и стать лучшим бомбардиром турнира – я буду очень счастлив", – сказал Манише.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 18:34
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