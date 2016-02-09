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    Коштинья: «Так долго выступали вместе, что можем играть друг с другом с закрытыми глазами»

    Хавбек сборной Португалии Коштинья, готовящийся принять участие в "Кубке Легенд" в составе своей команды, отметил, что турнир становится интереснее, если в нем участвуют великие игроки.

    "Мы провели много лет вместе как игроки, как тренеры и просто как друзья – поэтому мы уже можем играть друг с другом в футбол даже с закрытыми глазами. Мы даже в "Кубке Легенд" играем вместе и уже не первый год. Радует, что каждый раз на турнире принимают участие великие игроки – тем интереснее", – сказал Коштинья.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 17:34
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