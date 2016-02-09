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    Блохин: «Мне не нравится нынешний чемпионат Украины»

    Бывший главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин признался, что не очень интересуется чемпионатом Украины.

    – Вам как стороннему наблюдателю нравится нынешний чемпионат Украины?

    – Нет. Могу посмотреть только "Динамо" Киев – "Шахтер".

    – И все?

    – Ну, еще "Днепр" с "Зарей". Когда эти четыре команды между собой играют, то есть хоть какая-то борьба. У остальных – все очень предсказуемо. Понятно, что ни "Динамо", ни Шахтер не могут проиграть "Говерле" или "Стали". А на игры середняков смотреть не особо интересно. Везде финансовые проблемы, даже в "Днепре" – это вообще удивительно для меня, – сказал Блохин.

    Источник: Football.ua

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    09.02.2016 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 13:25

      А где усатый с системой объединений рпл и упл,будет весело на матчах спартак-динамо киев,резня бензопилой)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 9 февраля 2016, 10:17

      оставить 5-6 клубов и пускай играют между собой весь сезон, или разогнать нах

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 февраля 2016, 05:29

      Мало кому нравится, а что делать?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Zeff 9 февраля 2016, 08:13

      Да закрывать нужно. Шахтер перевести в чемпионат России, а остальных разогнать

      2
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      Рейтинг: +11

      Шкртел > xColaz 9 февраля 2016, 11:29

      Да разве что будет в ЧР играть дыныровский Шахтер. Донецкий Шахтер у себя приютил Львов.Там Шахтер по крайней мере проводит еврокубковые матча и болеет за них весь стадион.Вот так!

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