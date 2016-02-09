Блохин: «Мне не нравится нынешний чемпионат Украины»

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин признался, что не очень интересуется чемпионатом Украины.

– Вам как стороннему наблюдателю нравится нынешний чемпионат Украины?

– Нет. Могу посмотреть только "Динамо" Киев – "Шахтер".

– И все?

– Ну, еще "Днепр" с "Зарей". Когда эти четыре команды между собой играют, то есть хоть какая-то борьба. У остальных – все очень предсказуемо. Понятно, что ни "Динамо", ни Шахтер не могут проиграть "Говерле" или "Стали". А на игры середняков смотреть не особо интересно. Везде финансовые проблемы, даже в "Днепре" – это вообще удивительно для меня, – сказал Блохин.