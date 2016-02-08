Кутепов: «Скажет тренер — на фланг, значит, на фланг»

Защитник "Спартака-2" Илья Кутепов рассказал о тренировках и уходе Сердара Таски.

- Вы впервые проходите "предсезонку" под руководством Дмитрия Аленичева. Тяжело?

- С одной стороны — нормальные полноценные сборы. С другой — тяжелее пока не было, хотя опыт у меня небольшой. Но с нагрузками справляюсь.

- Поделитесь вашей первой реакцией на отъезд в "Баварию" Таски? Кричали "Йес!", благодарили небеса?

- Ничего такого. Нормальная ситуация, нейтральное отношение, радость за Сердара. Не каждого в "Баварию" берут.

- Но не могли же вы не связывать отъезд прямого конкурента со своим будущим? Форточка для вас стала шире.

- Стараюсь не ставить свое будущее в зависимость от других людей, а полагаться на себя.

- "Спартак" провел уже три контрольных матча. Если делить состав на условно основной и условно запасной, в первом вы пока ни разу не были. Даже после отъезда Таски, верно?

- Пожалуй, да. Пока в паре играют Гранат и Боккетти.

- Вы по специализации — строго центральный бек?

- На тренировках случалось играть на фланге. В матчах — только в центре. Но противопоказаний нет: скажет тренер — на фланг, значит, на фланг.