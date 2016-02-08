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  • Мини-футбол. Скорович: «До последнего верили, что выйдем в четвертьфинал»

Мини-футбол. Скорович: «До последнего верили, что выйдем в четвертьфинал»

8 февраля 2016, 10:59
1

Старший тренер сборной России Сергей Скорович ответил на вопросы журналистов после окончания матча с Хорватией. Вырванная последних минутах ничья (2:2) вывела нашу команду в 1/4 финала с первого места.

- Прежде всего, радостно, что мы выполнили задачу и вышли в следующий раунд с первого места. Наша команда сегодня проигрывала по ходу всего матча, и футболисты проявили характер. Каждый работал над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Было очень много силовой борьбы, наша команда набирала по пять фолов в обоих таймах. Конечно, есть доля везения в том, что соперник не забил дабл-пенальти на последней минуте, притом, что удар наносился гораздо ближе, с места нарушения. Сейчас нам нужно восстановиться и ждать оппонента по четвертьфиналу.

- Что, на ваш взгляд, нужно улучшать в игре для следующих матчей?

- Улучшать нужно многое. Хотя мы и так показали плоды своей работы в этом матче. В частности - при розыгрыше стандартных положений. А на самом деле, все игры разные. Сегодня мы мало ошибались, но заслуга соперника в том, что он смог использовать наши немногочисленные промахи. У нас тоже были моменты, мне кажется, игра смотрелась. Она держала в напряжении до самого конца.

- Был ли тот момент, когда вы всерьез стали переживать за судьбу четвертьфинала?

- На самом деле, стопроцентной уверенности в результате в футболе вообще быть не может. Мы готовились к игре с Хорватией и понимали, что нам предстоит сложно. Соперника устраивала только победа. В этом отношении наши ожидания оправдались. Но мы до последнего верили, что справимся с задачей, пусть в концовке было совсем непросто.

Календарь четвертьфинальных матчей:

8 февраля

18:30 Сербия - Украина (здесь и далее указано местное время)

21:00 Португалия - Испания

9 февраля

18:30 Россия - Азербайджан

21:00 Казахстан - Италия

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (1)
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Aztec58
1454941537
Уважаемый редактор, а почему бы не указать о каком турнире идёт речь, а?
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