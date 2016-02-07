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    Невилл: «Предлагаю оценивать мою работу через пять месяцев, а не недель»

    Главный тренер "Валенсии" Гари Невилл подвел итоги неудачного поединка против "Бетиса" (0:1) в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Кроме того, специалист попросил не судить о плодах его работы после столь непродолжительного времени пребывания у руля команды.

    "Мы не наиграли на поражение в сегодняшнем матче. Причиной проигрыша стала ошибка. Мы создали хорошие моменты, но нас подвела реализация. Между поражением и победой слишком тонкая грань, и я приложу усилия для исправления нынешней ситуации.

    Играли две команды, находящиеся в непростом турнирном положении. Тем не менее, вряд ли "Валенсия" составит компанию клубам, борющимся за выживание. Предлагаю оценивать плоды моей работы через пять месяцев, а не недель", – сказал Невилл.

    На данный момент "летучие мыши" располагаются на 13-м месте в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяют лишь четыре очка.

    Источник: Marca

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    07.02.2016 23:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 8 февраля 2016, 07:12

      В Сегунде оценят)))

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